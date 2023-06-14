Хейли Бибер критикует фанатов за "неприятные комментарии" к постам Селены Гомес

Жена Джастина Бибера призвала своих фанатов прекратить травлю Селены Гомес.

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Между 26-летней американской моделью Хейли Бибер и 30-летней американской актрисой Селеной Гомес много лет ходили слухи о вражде, однако в конце марта этого года звезды окончательно помирились. Теперь дочь Стивена Болдуина раскритиковала своих поклонников за "неприятные комментарии" к постам Гомес, и призвала прекратить их писать.

"Если вы оставляете подлые или грубые комментарии от моего имени к чьим-либо постам, просто знайте, что я этого не хочу, и я никогда не буду поддерживать или оправдывать ненавистные, подлые или неприятные комментарии", — написала модель в своих Instagram Stories.

Публикация Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Основатель Rhode продолжила: "Это не относится ко мне. Если вы участвуете в этом, вы являетесь частью культуры, частью которой я не хочу быть. Пожалуйста, будьте милыми или ничего не говорите вообще".

Публикация жены Джастина Бибера появилась через несколько дней после того, как пользователи Instagram написали много гневных комментариев под постом Селены. Фанаты Хейли обвиняют актрису в том, что она якобы ревнует к Джастину Биберу. К слову, Селена и Джастин были одной из самых известных звездных пар 2010-х и в общей сложности встречались почти десять лет.

Хейли и Джастин Бибер Фото: Instagram @justinbieber

"Стыдитесь себя причиной всей бессмысленной драмы только для какого-то влияния. Жалко", — написал один пользователь, а другой назвал звезду "Убийства в одном здании" "мастером манипуляций".

"Хватит играть в жертву, это отвратительно, тебе 30! повзрослей", — добавил другой хейтер.

Напомним, с 2018 года, когда Хейли Болдуин и Джастин Бибер поженились, в Сети активно обсуждали вероятную ссору известных женщин. Осенью 2022 года Селена и Хейли даже вместе сфотографировались, однако и этого фанатам было мало, они продолжали говорить о вражде между знаменитостями.

Также Фокус писал о том, почему Джастин Бибер не комментирует вражду своей жены и бывшей возлюбленной.