Кара Делевинь и Сиенна Миллер посетили благотворительное мероприятие (фото)

К моделям также присоединилась Анна Винтур.

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Сиенна Миллер и Кара Делевинь посетили благотворительное мероприятие в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя актриса и модель Сиенна Миллер и 30-летняя модель Кара Делевинь стали гостями мероприятия по повышению осведомленности о психическом здоровье молодежи в Манхеттене.

Миллер была в кремовом платье с зеленой вышивкой, добавив нотки цвета ее образу с помощью рубиново-красной помады. Волосы знаменитости были собраны в аккуратную прическу, а на ее ногах были белые босоножки на каблуке.

Тем временем Кара надела кремовую кофту и коричневые брюки, демонстрируя свои короткие волосы, уложенные в гладкий боб.

Благотворительное мероприятие в Нью-Йорке

Мероприятие состоялось в рамках празднования 10-летия благотворительной организации, и многие другие известные лица пришли, чтобы выразить свою поддержку. В частности, Анна Винтур, которая продемонстрировала насыщенно-зеленое платье.

Отметим, что платье Сиенны Миллер стоит 3795 фунтов стерлингов (около 170 тысяч гривен).

Благотворительное мероприятие в Нью-Йорке

Напомним, Сиенну Миллер заметили на осенней прогулке в Нью-Йорке.

Также Фокус писал об образе Кары Делевинь на ежегодном балу Института костюма Met Gala-2023.