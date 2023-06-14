Кара Делевінь та Сієнна Міллер відвідали благодійний захід (фото)

До моделей також приєдналася Анна Вінтур.

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Сієнна Міллер та Кара Делевінь відвідали благодійний захід у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

41-річна акторка та модель Сієнна Міллер та 30-річна модель Кара Делевінь стали гостями заходу з підвищення обізнаності про психічне здоров’я молоді в Мангеттені.

Міллер була в кремовій сукні із зеленою вишивкою, додавши нотки кольору її образу за допомогою рубіново-червоної помади. Волосся знаменитості було зібране в охайну зачіску, а на її ногах були білі босоніжки на підборах.

Тим часом Кара одягла кремову кофтинку та коричневі штани, демонструючи своє коротке волосся, укладене в гладкий боб.

Благодійний захід у Нью-Йорку

Захід відбувся в рамках святкування 10-річчя благодійної організації, і багато інших відомих осіб прийшли, щоб висловити свою підтримку. Зокрема Анна Вінтур, яка продемонструвала насичено-зелену сукню.

Зазначимо, що сукня Сієнни Міллер коштує 3795 фунтів стерлінгів (близько 170 тисяч гривень).

Благодійний захід у Нью-Йорку

Нагадаємо, Сієнну Міллер помітили на осінній прогулянці в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про образ Кари Делевінь на щорічному балу Інститута костюма Met Gala-2023.