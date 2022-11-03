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Стиль життя

Сієнна Міллер продемонструвала ідеальний осінній образ (фото)

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Фото: Getty Images | Сієнна Міллер

Знаменитість вдало поєднала яскраві аксесуари та взуття.

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40-річна англійська акторка та фотомодель Сієнна Міллер прогулялася Нью-Йорком у яскравому та практичному образі. Про це пише Daily Mail.

Для листопадового виходу у світ зірка екранів обрала м'ятний светр та класичні вільні джинси з чорним ременем. До аутфіту Міллер додала масивні сумку цегляного відтінку та футуристичні окуляри зі світлою оправою.

Волосся модель залишила розпущеним, а на її ногах були масивні яскраво-червоні сандалі. У руках знаменитість тримала книгу.

Сієнна Міллер

За допомогою яскравою сумки чи взуття можна розбавити будь-який монохромний темний осінній образ. За прикладом Сієнни Міллер можна експериментувати зі своїми аутфітами та виділятися з натовпу.

Наразі англійська акторка та фотомодель зустрічається з молодшим за неї на 15 років актором Олі Гріном. Пара не часто з'являється разом на публіці, хоча кілька разів їх усе-таки помічали при виході у світ.

Сієнна Міллер Fullscreen
Сієнна Міллер
Фото: Architectural Digest

Нагадаємо, 40-річна Сієнна Міллер почала зустрічатися з 25-річним актором Олі Гріном.

Також Фокус писав про старовинний котедж Сієнни Міллер в англійському селі.