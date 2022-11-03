Сиенна Миллер продемонстрировала идеальный осенний образ (фото)

Знаменитость удачно соединила яркие аксессуары и обувь.

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40-летняя английская актриса и фотомодель Сиенна Миллер прогулялась по Нью-Йорку в ярком и практичном образе. Об этом пишет Daily Mail.

Для ноябрьского выхода в свет звезда экранов выбрала мятный свитер и классические джинсы с черным ремнем. К аутфиту Миллер добавила массивную сумку кирпичного оттенка и футуристические очки со светлой оправой.

Волосы модель оставила распущенными, а на ее ногах были массивные ярко-алые сандалии. В руках знаменитость держала книгу.

[ + – ] Сиенна Миллер

С помощью яркой сумки или обуви можно разбавить любой монохромный темный осенний образ. По примеру Сиенны Миллер можно экспериментировать со своими аутфитами и выделяться из толпы.

В настоящее время английская актриса и фотомодель встречается с младшим ее на 15 лет актером Оли Грином. Пара не часто появляется вместе на публике, хотя несколько раз их все-таки замечали при выходе в свет.

[ + – ] Сиенна Миллер Фото: Architectural Digest

Напомним, 40-летняя Сиенна Миллер начала встречаться с 25-летним актером Оли Грином.

Также Фокус писал о старинном коттедже Сиенны Миллер в английской деревне.