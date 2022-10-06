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Стиль жизни

Актриса Сиенна Миллер показала свой старинный коттедж в английской деревне

дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль
Фото: Architectural Digest | Актриса Сиенна Миллер в своем английском "убежище"

Звезда фильма "Бросок кобры" призналась, что всегда хотела жить подальше от большого города

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Британо-американская актриса Сиенна Миллер пустила журналистов в свое "убежище", очаровательный коттедж в Бакингемшире, Англия. Об этом пишет Architectural Digest.

Актриса, когда не занята на съемках, живет в милой английской деревушке, в старинном коттедже 16 века с соломенной крышей.

Она рассказала, что купила его спонтанно. Ее преследовали папарацци, а ей хотелось покоя, и увидев коттедж, она сразу поняла, что это идеальное убежище.

дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль Fullscreen
Сиенна Миллер на своей английской лужайке
Фото: Architectural Digest

Сиенна обратилась к своей подруге, режиссеру Габи Деллал, чтобы та помогла вдохнуть новую жизнь в многовековую загородную обитель. Та с успехом восстановила старинный дом в Корнуолле, так что Сиенна решила, что хочет такое же уютное жилище, как и у нее: где старинные ковры сочетаются с винтажной мебелью и предметами интерьера.

Девушки очень бережно отнеслись к ремонту дома, даже использовали винтажные окна Crittal, купленные на Ebay.

"Что было прекрасно, так это то, что она просто доверилась мне, и у нас была сделка, по которой ее не допускали туда в течение шести месяцев, пока я не завершу проект", — рассказала Деллал.

дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль Fullscreen
Фото: Architectural Digest
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль
дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль

Однако это не было простым преображением. Деллал, которая много раз бывала в этом доме, знала его суть и видела его истинный потенциал. Сначала она принялась опустошать дом сверху донизу, вынося буквально все, включая шкафы и коробки, потом она наняла строителей, которые начали работу по замене всех решетчатых окон, разборке полов и открытию карнизов в спальне Миллер с низким потолком. Снаружи пришлось убрать гравийную подъездную дорожку и парковку, чтобы освободить место для классической английской лужайки с полевыми цветами, а старый гараж преобразовали в гостевую спальню для семьи и друзей.

"Когда я взялась за проект, я сказала Сиенне, что хотела бы изменить все — полы, окна, двери в том числе", — рассказывает Деллал.

На eBay было найдено двадцать восстановленных окон Crittall; темно-коричневые половицы георгианской и викторианской эпохи были обнаружены в Norfolk Antique & Reclamation, двери были найдены в антикварных лавках.

Мебель также купили винтажную, так, стулья 1957 года идеально подошли к столу, сделанному на заказ.

дом сиенна миллер, сиенна миллер, английский коттедж, английская деревня, звездная пыль Fullscreen
Винтажные стулья и стол на заказ в доме Сиенны Миллер
Фото: Architectural Digest

Подруга Сиенны хотела создать дом, в котором "хорошо жить", а не некий экспонат и ей это удалось.

"Здесь всегда много друзей в грязных ботинках и с собаками, но чудесным образом в доме никогда не бывает тесно — вы можете разбрестись по всем комнатам и найти свободное место", — рассказывает актриса.

Когда Сиенна Миллер впервые зашла в свой новый дом после ремонта и преображения, она расплакалась.

"Я не могла поверить в трансформацию — я знала, что у дома огромный потенциал, но, увидев этот луг перед домом, засаженным полевыми цветами, я расплакалась. Габи — настоящий художник. Здесь у всего есть история, как у кухонных шкафов, сделанных из старых школьных парт. Каждый раз, когда я здесь остаюсь, я открываю для себя что-то новое", — рассказала актриса.

Напомним, ранее свое английское поместье показала Клаудия Шиффер. Она с супругом, режиссером Мэттью Воном купила тюдоровское имение под Лондоном.