Актриса Сиенна Миллер показала свой старинный коттедж в английской деревне

Звезда фильма "Бросок кобры" призналась, что всегда хотела жить подальше от большого города

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Британо-американская актриса Сиенна Миллер пустила журналистов в свое "убежище", очаровательный коттедж в Бакингемшире, Англия. Об этом пишет Architectural Digest.

Актриса, когда не занята на съемках, живет в милой английской деревушке, в старинном коттедже 16 века с соломенной крышей.

Она рассказала, что купила его спонтанно. Ее преследовали папарацци, а ей хотелось покоя, и увидев коттедж, она сразу поняла, что это идеальное убежище.

[ + – ] Сиенна Миллер на своей английской лужайке Фото: Architectural Digest

Сиенна обратилась к своей подруге, режиссеру Габи Деллал, чтобы та помогла вдохнуть новую жизнь в многовековую загородную обитель. Та с успехом восстановила старинный дом в Корнуолле, так что Сиенна решила, что хочет такое же уютное жилище, как и у нее: где старинные ковры сочетаются с винтажной мебелью и предметами интерьера.

Девушки очень бережно отнеслись к ремонту дома, даже использовали винтажные окна Crittal, купленные на Ebay.

"Что было прекрасно, так это то, что она просто доверилась мне, и у нас была сделка, по которой ее не допускали туда в течение шести месяцев, пока я не завершу проект", — рассказала Деллал.

Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest

Однако это не было простым преображением. Деллал, которая много раз бывала в этом доме, знала его суть и видела его истинный потенциал. Сначала она принялась опустошать дом сверху донизу, вынося буквально все, включая шкафы и коробки, потом она наняла строителей, которые начали работу по замене всех решетчатых окон, разборке полов и открытию карнизов в спальне Миллер с низким потолком. Снаружи пришлось убрать гравийную подъездную дорожку и парковку, чтобы освободить место для классической английской лужайки с полевыми цветами, а старый гараж преобразовали в гостевую спальню для семьи и друзей.

"Когда я взялась за проект, я сказала Сиенне, что хотела бы изменить все — полы, окна, двери в том числе", — рассказывает Деллал.

На eBay было найдено двадцать восстановленных окон Crittall; темно-коричневые половицы георгианской и викторианской эпохи были обнаружены в Norfolk Antique & Reclamation, двери были найдены в антикварных лавках.

Мебель также купили винтажную, так, стулья 1957 года идеально подошли к столу, сделанному на заказ.

[ + – ] Винтажные стулья и стол на заказ в доме Сиенны Миллер Фото: Architectural Digest

Подруга Сиенны хотела создать дом, в котором "хорошо жить", а не некий экспонат и ей это удалось.

"Здесь всегда много друзей в грязных ботинках и с собаками, но чудесным образом в доме никогда не бывает тесно — вы можете разбрестись по всем комнатам и найти свободное место", — рассказывает актриса.

Когда Сиенна Миллер впервые зашла в свой новый дом после ремонта и преображения, она расплакалась.

"Я не могла поверить в трансформацию — я знала, что у дома огромный потенциал, но, увидев этот луг перед домом, засаженным полевыми цветами, я расплакалась. Габи — настоящий художник. Здесь у всего есть история, как у кухонных шкафов, сделанных из старых школьных парт. Каждый раз, когда я здесь остаюсь, я открываю для себя что-то новое", — рассказала актриса.

Напомним, ранее свое английское поместье показала Клаудия Шиффер. Она с супругом, режиссером Мэттью Воном купила тюдоровское имение под Лондоном.