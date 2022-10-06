Акторка Сієнна Міллер показала свій старовинний котедж в англійському селі.

Зірка фільму "Кидок кобри" зізналася, що завжди хотіла жити подалі від великого міста

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Британо-американська актриса Сієнна Міллер пустила журналістів у свій "притулок", чарівний котедж у Бакінгемширі, Англія. Про це пише Architectural Digest.

Актриса, коли не зайнята на зйомках, живе у милому англійському селі, у старовинному котеджі 16 століття із солом'яним дахом.

Вона розповіла, що купила його спонтанно. Її переслідували папараці, а їй хотілося спокою, і побачивши котедж, вона одразу зрозуміла, що це ідеальний притулок.

[ + – ] Сієнна Міллер на своїй англійській галявині Фото: Architectural Digest

Сієнна звернулася до своєї подруги, режисерки Габі Деллал, щоб та допомогла вдихнути нове життя у багатовікове заміське помешкання. Та з успіхом відновила старовинний будинок у Корнуоллі, так що Сієнна вирішила, що хоче таке ж затишне житло, як і в неї: де старовинні килими поєднуються з меблями і предметами інтер'єру.

Дівчата дуже дбайливо поставилися до ремонту будинку, навіть використовували вінтажні вікна Crittal, куплені на eBay.

"Що було чудово, так це те, що вона просто довірилася мені, і ми мали угоду, за якою її не допускали туди протягом шести місяців, поки я не завершу проєкт", — розповіла Деллал.

Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest

Проте це не було простим перетворенням. Деллал, яка багато разів була в цьому будинку, знала його суть і бачила його справжній потенціал. Спочатку вона почала спустошувати будинок зверху до низу, виносячи буквально все, включаючи шафи і коробки, потім вона найняла будівельників, які розпочали роботу із заміни всіх ґратчастих вікон, розбирання підлог та відкриття карнизів у спальні Міллер з низькою стелею. Ззовні довелося прибрати гравійну під'їзну доріжку та паркування, щоб звільнити місце для класичної англійської галявини з польовими квітами, а старий гараж перетворили на гостьову спальню для сім'ї та друзів.

"Коли я взялася за проєкт, я сказала Сієнні, що хотіла б змінити все — підлоги, вікна, двері в тому числі", — розповідає Деллал.

На eBay було знайдено двадцять відновлених вікон Crittall; темно-коричневі мостини георгіанської та вікторіанської епохи були виявлені в Norfolk Antique & Reclamation, двері були знайдені в антикварних лавках.

Меблі також купили вінтажні, так, стільці 1957 року ідеально підійшли до столу, зробленого на замовлення.

[ + – ] Старовинні стільці та стіл на замовлення в будинку Сієнни Міллер Фото: Architectural Digest

Подруга Сієнни хотіла створити будинок, в якому "добре жити", а не якийсь експонат, і їй це вдалося.

"Тут завжди багато друзів у брудних черевиках та з собаками, але чудовим чином у будинку ніколи не буває тісно — ви можете розбрестись по всіх кімнатах і знайти вільне місце", — розповідає актриса.

Коли Сієнна Міллер вперше зайшла до свого нового будинку після ремонту та перетворення, вона розплакалася.

"Я не могла повірити в трансформацію — я знала, що у будинку величезний потенціал, але, побачивши цю галявину перед будинком, засадженим польовими квітами, я розплакалася. Габі — справжній художник. Тут усе має історію, як кухонні шафи, зроблені з старих шкільних парт. Щоразу, коли я тут залишаюся, я відкриваю для себе щось нове", — розповіла актриса.

Нагадаємо, раніше свій англійський маєток показала Клаудія Шиффер. Вона з чоловіком, режисером Меттью Воном купила тюдорівський маєток під Лондоном.