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Стиль життя

Акторка Сієнна Міллер показала свій старовинний котедж в англійському селі.

будинок Сієна Міллер, Сієна Міллер, англійський котедж, англійське село, зоряний пил
Фото: Architectural Digest | Актриса Сієнна Міллер у своєму англійському "притулку"

Зірка фільму "Кидок кобри" зізналася, що завжди хотіла жити подалі від великого міста

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Британо-американська актриса Сієнна Міллер пустила журналістів у свій "притулок", чарівний котедж у Бакінгемширі, Англія. Про це пише Architectural Digest.

Актриса, коли не зайнята на зйомках, живе у милому англійському селі, у старовинному котеджі 16 століття із солом'яним дахом.

Вона розповіла, що купила його спонтанно. Її переслідували папараці, а їй хотілося спокою, і побачивши котедж, вона одразу зрозуміла, що це ідеальний притулок.

будинок Сієна Міллер, Сієна Міллер, англійський котедж, англійське село, зоряний пил Fullscreen
Сієнна Міллер на своїй англійській галявині
Фото: Architectural Digest

Сієнна звернулася до своєї подруги, режисерки Габі Деллал, щоб та допомогла вдихнути нове життя у багатовікове заміське помешкання. Та з успіхом відновила старовинний будинок у Корнуоллі, так що Сієнна вирішила, що хоче таке ж затишне житло, як і в неї: де старовинні килими поєднуються з меблями і предметами інтер'єру.

Дівчата дуже дбайливо поставилися до ремонту будинку, навіть використовували вінтажні вікна Crittal, куплені на eBay.

"Що було чудово, так це те, що вона просто довірилася мені, і ми мали угоду, за якою її не допускали туди протягом шести місяців, поки я не завершу проєкт", — розповіла Деллал.

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Фото: Architectural Digest
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Фото: Architectural Digest
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Фото: Architectural Digest
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Фото: Architectural Digest
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Фото: Architectural Digest
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Фото: Architectural Digest

Проте це не було простим перетворенням. Деллал, яка багато разів була в цьому будинку, знала його суть і бачила його справжній потенціал. Спочатку вона почала спустошувати будинок зверху до низу, виносячи буквально все, включаючи шафи і коробки, потім вона найняла будівельників, які розпочали роботу із заміни всіх ґратчастих вікон, розбирання підлог та відкриття карнизів у спальні Міллер з низькою стелею. Ззовні довелося прибрати гравійну під'їзну доріжку та паркування, щоб звільнити місце для класичної англійської галявини з польовими квітами, а старий гараж перетворили на гостьову спальню для сім'ї та друзів.

"Коли я взялася за проєкт, я сказала Сієнні, що хотіла б змінити все — підлоги, вікна, двері в тому числі", — розповідає Деллал.

На eBay було знайдено двадцять відновлених вікон Crittall; темно-коричневі мостини георгіанської та вікторіанської епохи були виявлені в Norfolk Antique & Reclamation, двері були знайдені в антикварних лавках.

Меблі також купили вінтажні, так, стільці 1957 року ідеально підійшли до столу, зробленого на замовлення.

будинок Сієна Міллер, Сієна Міллер, англійський котедж, англійське село, зоряний пил Fullscreen
Старовинні стільці та стіл на замовлення в будинку Сієнни Міллер
Фото: Architectural Digest

Подруга Сієнни хотіла створити будинок, в якому "добре жити", а не якийсь експонат, і їй це вдалося.

"Тут завжди багато друзів у брудних черевиках та з собаками, але чудовим чином у будинку ніколи не буває тісно — ви можете розбрестись по всіх кімнатах і знайти вільне місце", — розповідає актриса.

Коли Сієнна Міллер вперше зайшла до свого нового будинку після ремонту та перетворення, вона розплакалася.

"Я не могла повірити в трансформацію — я знала, що у будинку величезний потенціал, але, побачивши цю галявину перед будинком, засадженим польовими квітами, я розплакалася. Габі — справжній художник. Тут усе має історію, як кухонні шафи, зроблені з старих шкільних парт. Щоразу, коли я тут залишаюся, я відкриваю для себе щось нове", — розповіла актриса.

Нагадаємо, раніше свій англійський маєток показала Клаудія Шиффер. Вона з чоловіком, режисером Меттью Воном купила тюдорівський маєток під Лондоном.