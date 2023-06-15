Кортни Кокс трогательно поздравила дочь с Днем рождения (фото)

Дочери знаменитой актрисы исполнилось 19 лет.

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58-летняя американская актриса Кортни Кокс поздравила своего единственного ребенка, дочь Коко Аркетт, с 19-летием. Трогательными фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"С Днем рождения, Коколиус! Я люблю тебя и твое милое, заботливое, чуткое, острое, оригинальное, соленое, остроумное, красивое сердце ♥️♥️♥️", — написала Кортни под постом.

Крестная девушки, 54-летняя актриса Дженнифер Энистон, которая работала с Кокс над культовым сериалом "Друзья", оценила праздничную публикацию.

Звезда "Крика" воспитывает дочь от бывшего мужа Дэвида Аркетта, с которым она была в браке с 1999 по 2013 год. Сейчас Кортни встречается с Джонни МакДейдом. Как известно, они вместе около восьми лет, однако свои отношения так и не скрепили официальным браком.

В январе прошлого года она говорила с People о перспективе выйти замуж за Джонни. Она сказала: "Я не знаю. Я точно не против. Я просто не думаю об этом".

Напомним, Кортни Кокс рассказала, как отец просил ее завершить карьеру в Голливуде.

Также Фокус писал о редком выходе в свет Кортни Кокс и ее бойфренда.