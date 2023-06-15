Леонардо Ди Каприо провел время на суперяхте в Италии (фото)

Голливудскую звезду заметили с загадочными женщинами и родителями.

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на роскошной яхте. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Остров проклятых" понежился на солнце с загадочными женщинами на суперяхте на побережье Амальфи, Италия. К голливудскому актеру присоединился его отец Джордж, 79, и мачеха Пегги Фаррар во время семейной прогулки по морю.

Лео снял рубашку, чтобы получить немного загара, демонстрируя свое телосложение и мускулистую грудь. Он надел пару голубых плавок и золотую цепочку, прежде чем прыгнуть с роскошного судна в море.

Затем группа отправилась со своей яхты, чтобы сходить на экскурсию в знаменитую морскую пещеру Голубой грот, Капри.

Леонардо Ди Каприо

За несколько дней до этого супермодель Джиджи Хадид и оскароносного актера заметили, когда они прибыли на ужин в Chiltern Firehouse в Лондоне.

Это была их вторая ночь подряд в столице Великобритании после похода на ужин с родителями Лео в China Tang.

У Леонардо очень близкие отношения со своим отцом, который расстался с матерью актера вскоре после его рождения и женился на Пегги Фаррар через двадцать лет, в 1995.

Напомним, Ди Каприо отправился на ночную прогулку с Тоби Магуайром.

Также Фокус писал о том, как выглядит 79-летний отец Леонардо Ди Каприо.