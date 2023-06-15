Леонардо Ді Капріо провів час на суперʼяхті в Італії (фото)

Голлівудську зірку помітили із загадковими жінками та батьками.

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48-річного американського актора Леонардо Ді Капріо помітили на розкішній яхті. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Острів проклятих" поніжився на сонці із загадковими жінками на суперʼяхті на узбережжі Амальфі, Італія. До голлівудського актора приєднався його батько Джордж, 79, і мачуха Пеггі Фаррар під час сімейної прогулянки морем.

Лео зняв сорочку, щоб отримати трохи засмаги, демонструючи свою статуру та м’язисті груди. Він одягнув пару блакитних плавок і золотий ланцюжок, перш ніж стрибнути з розкішного судна в море.

Потім група вирушила зі своєї яхти, щоб відправитися на екскурсію до знаменитої морської печери Блакитний грот, Капрі.

Леонардо Ді Капріо

За кілька днів до цього супермодель Джіджі Хадід і оскароносного актора помітили, коли вони прибули на вечерю в Chiltern Firehouse у Лондоні.

Це була їхня друга ніч поспіль у столиці Великобританії після того, як вони пішли на вечерю з батьками Лео в China Tang.

У Леонардо дуже близькі стосунки зі своїм батьком, який розлучився з матір'ю актора незабаром після його народження та одружився з Пеггі Фаррар через двадцять років, у 1995.

Нагадаємо, Ді Капріо відправився на нічну прогулянку з Тобі Магвайром.

Також Фокус писав про те, як виглядає 79-річний батько Леонардо Ді Капріо.