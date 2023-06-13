Леонардо Ді Капріо насолоджувався нічною прогулянкою з Тобі Магвайром (фото)

Дружба акторів розпочалася у далеких 80-х, коли вони, будучи нікому не відомими 12-річними підлітками, зустрілися на прослуховуванні.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо приєднався до свого давнього друга, 47-річного американського актора Тобі Магвайра, щоб прогулятися нічною Флоренцією. Вдень вони з друзями оглядали місцеві визначні пам'ятки. Про це пише Daily Mail.

До дуету приєдналася група друзів, коли вони бродили площею Синьйорії.

Зірка фільму "Вовк з Волл-стріт" одягнув для прогулянки з друзями чорну футболку, сірі спортивні штани та біло-чорні кросівки. Стандартно чорна кепка завершила образ Леонардо.

Тим часом його близький друг, зірка "Людини павука" одягнув образ total black. Для вечірнього променаду італійським містом він обрав спортивні штани, толстовку, кепку та кросівки.

Нагадаємо, нещодавно Леонардо Ді Капріо та Тобі Магвайр весело провели день на розкішній яхті біля південного узбережжя Франції.

Також Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо та 28-річна модель Джіджі Хадід провели разом кілька днів у Лондоні. Спочатку зіркову пару бачили у ресторані China Tang, а наступного дня у готелі Chiltern Firehouse. Крім того, разом з ними були батько та мачуха голівудського актора.