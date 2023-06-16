Принцесса Беатрис вышла в свет в платье, в котором объявляла о помолвке
Принцесса появилась на лондонском мероприятии, посвященном женщинам-основателям. И выбрала для этого события особый наряд.
34-летняя принцесса Беатрис днем ранее вышла в свет, появившись на мероприятии в Лондоне, посвященном женщинам-основателям. И отлично провела время, разговаривая с британскими бизнес-лидерами, предпринимателями и инвесторами на мероприятии в социальном клубе The Conduit. Об этом пишет Daily Mail.
Беатрис выбрала стильное бирюзовое платье с яркими цветочными узорами для своего вечера в городе. И это было то самое платье, в котором она появилась на фото, которыми сообщала о помолвке с Эдоардо Мапелли-Моцци в 2019 году. Этот наряд с цветочным принтом стал тогда настоящим хитом. Стоимость платья от бренда Zimmermann – 900 фунтов стерлингов.
Мероприятие HearstLab X Red Magazine было проведено в честь запуска HearstLab в Великобритании, которая уже доказала свою эффективность в Нидерландах.
HearstLab предоставляет финансовые инвестиции и услуги стартапам, возглавляемым женщинами, на ранней стадии.
Будучи неработающим членом королевской семьи, принцесса Беатрис сама является частью корпоративного мира.
Она является вице-президентом по партнерству и стратегии в Afiniti, компании по разработке программного обеспечения и данных, базирующейся в Нью-Йорке, которая специализируется на использовании технологий искусственного интеллекта в колл-центрах.
В 2011 году королевская особа получила степень бакалавра истории и истории идей Голдсмитского университета.
После выпуска она работала в нескольких компаниях, в том числе и Sony, где она была международным производственным аналитиком.
Напомним, для фото в честь помолвки принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци позировали в Роял-лодж в Виндзоре.
Они поженились 17 июля 2020 года в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. На небольшой приватной церемонии присутствовало около 20 гостей, среди которых была королева Елизавета II, ее супруг принц Филипп.
А 18 сентября 2021 года принцесса родила дочь, которую назвали Сиенна Элизабет.
Ранее Фокус писал о том, кто отвечает за стиль членов королевской семьи. Ведь без помощи профессионалов Кейт Миддлтон, принцесса Беатрис с сестрой Евгенией и даже королева Камилла выглядели совсем не как иконы моды.