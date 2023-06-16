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Стиль жизни

Принцесса Беатрис вышла в свет в платье, в котором объявляла о помолвке

Помолвка принцессы Беатрис, принцесса беатрис, эдоардо мапелли моцци, платье
Фото: Instagram/Princess Eugenie | Помолвка принцессы Беатрис

Принцесса появилась на лондонском мероприятии, посвященном женщинам-основателям. И выбрала для этого события особый наряд.

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34-летняя принцесса Беатрис днем ранее вышла в свет, появившись на мероприятии в Лондоне, посвященном женщинам-основателям. И отлично провела время, разговаривая с британскими бизнес-лидерами, предпринимателями и инвесторами на мероприятии в социальном клубе The Conduit. Об этом пишет Daily Mail.

Беатрис выбрала стильное бирюзовое платье с яркими цветочными узорами для своего вечера в городе. И это было то самое платье, в котором она появилась на фото, которыми сообщала о помолвке с Эдоардо Мапелли-Моцци в 2019 году. Этот наряд с цветочным принтом стал тогда настоящим хитом. Стоимость платья от бренда Zimmermann – 900 фунтов стерлингов.

Помолвка принцессы Беатрис, принцесса беатрис, эдоардо мапелли моцци, платье Fullscreen
Беатрис на мероприятии в Лондоне
Фото: HearstLab

Мероприятие HearstLab X Red Magazine было проведено в честь запуска HearstLab в Великобритании, которая уже доказала свою эффективность в Нидерландах.

HearstLab предоставляет финансовые инвестиции и услуги стартапам, возглавляемым женщинами, на ранней стадии.

Будучи неработающим членом королевской семьи, принцесса Беатрис сама является частью корпоративного мира.

Помолвка принцессы Беатрис, принцесса беатрис, эдоардо мапелли моцци, платье Fullscreen
Беатрис на мероприятии в Лондоне
Фото: HearstLab

Она является вице-президентом по партнерству и стратегии в Afiniti, компании по разработке программного обеспечения и данных, базирующейся в Нью-Йорке, которая специализируется на использовании технологий искусственного интеллекта в колл-центрах.

В 2011 году королевская особа получила степень бакалавра истории и истории идей Голдсмитского университета.

После выпуска она работала в нескольких компаниях, в том числе и Sony, где она была международным производственным аналитиком.

Напомним, для фото в честь помолвки принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци позировали в Роял-лодж в Виндзоре.

Помолвка принцессы Беатрис, принцесса беатрис, эдоардо мапелли моцци, платье Fullscreen
Помолвка принцессы Беатрис
Фото: Instagram/Princess Eugenie
Помолвка принцессы Беатрис, принцесса беатрис, эдоардо мапелли моцци, платье Fullscreen
Помолвка принцессы Беатрис
Фото: Instagram/Princess Eugenie

Они поженились 17 июля 2020 года в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. На небольшой приватной церемонии присутствовало около 20 гостей, среди которых была королева Елизавета II, ее супруг принц Филипп.

Свадьба принцессы Беатрис

А 18 сентября 2021 года принцесса родила дочь, которую назвали Сиенна Элизабет.

Ранее Фокус писал о том, кто отвечает за стиль членов королевской семьи. Ведь без помощи профессионалов Кейт Миддлтон, принцесса Беатрис с сестрой Евгенией и даже королева Камилла выглядели совсем не как иконы моды.