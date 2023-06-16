Принцеса Беатріс вийшла у світ у сукні, в якій оголошувала про заручини

Принцеса з'явилася на лондонському заході, присвяченому жінкам-засновникам. І обрала для цієї події особливе вбрання.

Related video

34-річна принцеса Беатріс днем раніше вийшла у світ, з'явившись на заході в Лондоні, присвяченому жінкам-засновникам. І чудово провела час, розмовляючи з британськими бізнес-лідерами, підприємцями та інвесторами на заході у соціальному клубі The Conduit. Про це пише Daily Mail.

Беатріс обрала стильну бірюзову сукню з яскравими квітковими візерунками для свого вечора у місті. І це була та сама сукня, в якій вона з'явилася на фото, якими повідомляла про заручини з Едоардо Мапеллі-Моцці у 2019 році. Це вбрання з квітковим принтом стало тоді справжнім хітом. Вартість сукні від бренду Zimmermann – 900 фунтів стерлінгів.

Беатріс на заході в Лондоні Фото: HearstLab

Захід HearstLab X Red Magazine було проведено на честь запуску HearstLab у Великій Британії, яка вже довела свою ефективність у Нідерландах.

HearstLab надає фінансові інвестиції та послуги стартапам, очолюваним жінками, на ранній стадії.

Як незайнятий член королівської родини, принцеса Беатріс сама є частиною корпоративного світу.

Беатріс на заході в Лондоні Фото: HearstLab

Вона є віцепрезидентом партнерства та стратегії в Afiniti, компанії з розробки програмного забезпечення та даних, що базується в Нью-Йорку, яка спеціалізується на використанні технологій штучного інтелекту в кол-центрах.

У 2011 році королівська особа здобула ступінь бакалавра історії та історії ідей Голдсмітського університету.

Після випуску вона працювала у кількох компаніях, у тому числі і Sony, де вона була міжнародним аналітиком виробництва.

Нагадаємо, для фото на честь заручин принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці позували у Роял-лодж у Віндзорі.

Заручини принцеси Беатріс Фото: Instagram/Princess Eugenie Заручини принцеси Беатріс Фото: Instagram/Princess Eugenie

Вони одружилися 17 липня 2020 року у Королівській каплиці Усіх Святих у Віндзорі. На невеликій приватній церемонії було близько 20 гостей, серед яких була королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп.

Весілля принцеси Беатріс

А 18 вересня 2021 року принцеса народила дочку, яку назвали Сієнна Елізабет.

Раніше Фокус писав про те, хто відповідає за стиль членів королівської родини. Адже без допомоги професіоналів Кейт Міддлтон, принцеса Беатріс із сестрою Євгенією та навіть королева Камілла виглядали зовсім не як ікони моди.