Для Зендаи закрыли два магазина Vivienne Westwood для частного шопинга

Ранее актрису не пустили в ресторан из-за ее внешнего вида, но она подтвердила свой статус кинозвезды, когда лично для нее закрыли два бутика.

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Зендая доказала свой голливудский статус, когда для нее закрыли два магазина Vivienne Westwood в Лондоне. Это случилось через несколько дней после того, как е не пустили в престижный римский ресторан из-за ее наряда. Об этом пишет Daily Mail.

Снаружи бутиков собралась целая толпа из желающих попасть внутрь и из зевак, которые наблюдали, как 26-летняя актриса просматривала стеллажи с дизайнерскими товарами со своим стилистом Лоу Роучем.

Зендая в Лондоне

После магазинов Vivienne Westwood звезда "Эйфории" отправилась в бутик Hermes на Бонд-стрит. А после побывала в магазине Maison Margiela.

Зендая вернулась в Великобританию после того, как ей отказали в обслуживании, когда она попыталась поужинать в Terrazza Borromini в Риме, потому что ее укороченный топ без бретелек и брюки-карго не соответствовали строгому дресс-коду.

Певица ранее отрицала, что ей отказали в посещении ресторана в Риме, утверждая, что они в итоге решили пойти в другой ресторан, потому что ели там ранее и хотели попробовать что-то новое.

А Том Холланд, бойфренд Зендаи, тем временем проводил время в Нью-Йорке с пилотом "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. Они были в ресторане Sant Ambroeus в Большом Яблоке.

Зендая и Том Холланд начали встречаться в 2017 году, когда вместе снялись в фильме о Человеке-пауке. Но они скрывались от папарацци, так что впервые их за поцелуями поймали только в 2021 году.

Зендая и Том Холланд Фото: Getty Images

Недавно пара вместе отпраздновала 27-летие актера. А также они вместе провели время в Венеции, где катались на гондоле и посетили блестящую вечеринку Bulgari.

Зендая, как сообщается, переехала в дом Тома Холланда за 3 миллиона долларов в Лондоне в начале этого года, но у нее также есть дом в Лос-Анджелесе за 1,4 миллиона долларов в 2021 году.

Зендая и Том Холланд в Лондоне

Напомним, конфуз с актрисой произошел в Риме, когда она вместе с друзьями пыталась посетить ресторан Terrazza Borromini в итальянской столице, требующем от гостей стиля "smart casual". Она забронировала столик, но ее короткий топ, видимо, не соответствовал заведению. Так что Зендая в итоге пообедала в пиццерии неподалеку.