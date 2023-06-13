Зендаю не пустили в ресторан из-за ее внешнего вида (фото)

Звезда экрана хотела пообедать в ресторане в итальянской столице.

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26-летнюю американскую актрису Зендаю не пустили в ресторан в Риме из-за ее внешнего вида. Об этом пишет Daily Mail.

Звезде сериала "Эйфория" отказали в доступе к известному заведению из-за строгого дресс-кода.

Девушка Тома Холланда была в черном топе и брюках карго, когда прибыла поужинать в ресторане Terrazza Borromini в итальянской столице, требующем от гостей стиля "smart casual".

Однако актрису, забронировавшую столик, не пустили в ресторан из-за ее стиля одежды. Впрочем, Зендая не выглядела разъяренной во время общения с персоналом заведения.

После инцидента группа пообедала в пиццерии неподалеку. Повседневный образ американская актриса соединила с кожаной обувью и дизайнерской сумочкой.

Зендая в Риме

Она уложила волосы "мокрым способом". Тем временем возлюбленного Зендаи, 27-летнего актера Тома Холланда, во время "римских каникул" с ней не было. Актерская пара официально подтвердила свой роман осенью 2021 года, хотя задолго до того момента их уже замечали на свиданиях.

Зендая и Том Холланд Фото: zendaya

Напомним, Зендая трогательно поздравила Тома Холланда с днем рождения редкими фото.

Также Фокус писал о танцах Зендаи и Тимоти Шаламе на вечеринке.