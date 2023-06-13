Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Зендею не пустили до ресторану через її зовнішній вигляд (фото)

Зендея, Зендея стиль, Зендея в Римі, Зендею не пустили в ресторан, дрес-код, Зендею вигнали з ресторану
Фото: Getty | Зендея

Зірка екрану хотіла пообідати в ресторані в італійській столиці.

Related video

26-річну американську акторку Зендею не пустили до ресторану в Римі через її зовнішній вигляд. Про це пише Daily Mail.

Зірці серіалу "Ейфорія" відмовили в доступі до відомого закладу через суворий дрес-код.

Дівчина Тома Голланда була в чорному топі і штанах карго, коли прибула повечеряти в ресторані Terrazza Borromini в італійській столиці, який вимагає від гостей стилю "smart casual".

Однак акторку, яка забронювала столик, не пустили до ресторану через її стиль одягу. Втім, Зендея не виглядала розлюченою під час спілкування з персоналом закладу.

Після інциденту група пообідала в піцерії неподалік. Повсякденний образ американська акторка поєднала зі шкіряним взуттям та дизайнерською сумочкою.

Зендея в Римі

Вона уклала волосся "мокрим способом". Тим часом коханого Зендеї, 27-річного актора Тома Голланда, під час "римських канікул" з нею не було. Акторська пара офіційно підтвердила свій роман восени 2021, хоча задовго до того моменту їх уже помічали на побаченнях.

Зендея та Том Голланд Fullscreen
Зендея та Том Голланд
Фото: zendaya

Нагадаємо, Зендея зворушливо привітала Тома Голланда з днем народження рідкісними фото.

Також Фокус писав про танці Зендеї та Тімоті Шаламе на вечірці.