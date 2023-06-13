Зендею не пустили до ресторану через її зовнішній вигляд (фото)

Зірка екрану хотіла пообідати в ресторані в італійській столиці.

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26-річну американську акторку Зендею не пустили до ресторану в Римі через її зовнішній вигляд. Про це пише Daily Mail.

Зірці серіалу "Ейфорія" відмовили в доступі до відомого закладу через суворий дрес-код.

Дівчина Тома Голланда була в чорному топі і штанах карго, коли прибула повечеряти в ресторані Terrazza Borromini в італійській столиці, який вимагає від гостей стилю "smart casual".

Однак акторку, яка забронювала столик, не пустили до ресторану через її стиль одягу. Втім, Зендея не виглядала розлюченою під час спілкування з персоналом закладу.

Після інциденту група пообідала в піцерії неподалік. Повсякденний образ американська акторка поєднала зі шкіряним взуттям та дизайнерською сумочкою.

Зендея в Римі

Вона уклала волосся "мокрим способом". Тим часом коханого Зендеї, 27-річного актора Тома Голланда, під час "римських канікул" з нею не було. Акторська пара офіційно підтвердила свій роман восени 2021, хоча задовго до того моменту їх уже помічали на побаченнях.

Зендея та Том Голланд Фото: zendaya

Нагадаємо, Зендея зворушливо привітала Тома Голланда з днем народження рідкісними фото.

Також Фокус писав про танці Зендеї та Тімоті Шаламе на вечірці.