"Это сильно": назван победитель шоу "МастерШеф. Профессионалы-4"

Звездные судьи, среди которых Эктор Хименес-Браво, сделали свой выбор.

Related video

Назван победитель популярного кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы", финал которого состоялся 17 июня 2023 года. Об этом сообщает СТБ.

Победу в новом сезоне программы одержал повар Артем Кабулахин.

"Я не ожидал. Это квинтэссенция всех эмоций, которые были во мне в течение всех месяцев съемок. Это сильно! И это то, какие мы, украинцы. Чтобы не было, мы встаем и идем дальше", — прокомментировал свое признание победитель "МастерШеф. Профессионалы".

"Сегодня победил Артем, а завтра победит Украина", — отметили судьи шоу.

Артем Кабулахин

Известно, что победитель "МастерШеф. Профессионалы" из Киевской области, а в финале программы за признание боролись еще два кулинара — Иван Иванчук и Антон Гильчук.

Артем Кабулахин

Впрочем, звездные судьи проекта, среди которых Эктор Хименес-Браво, избрали Кабулахина и его кулинарные произведения. Победитель "МастерШеф. Профессионалы" получит денежное вознаграждение.

Отметим, что новый сезон популярного кулинарного шоу снимался в условиях полномасштабной войны в Украине.

Также Фокус писал о смерти одной из участниц шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стеллы Клименко осенью 2021 года.