Умерла участница проекта "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко (фото)

В июне 30-летняя кулинар заразилась COVID-19 и была вынуждена покинуть кулинарное шоу из-за проблем со здоровьем.

Кулинар и участница 3 сезона шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко умерла в результате остановки сердца. О смерти 30-летней девушки в своем Instagram сообщил ее близкий друг и коллега Николай Люлько, с которым она соревновалась в кулинарном проекте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, Стелла Клименко умерла в понедельник, 13 сентября.

Николай Люлько рассказал, что ждал возвращение коллеги на работу и "до последнего верил в чудо".

"Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой. Ты наша зажигалочка. Мы с тобой прошли многое! Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу!!! Но ты не пришла. Мы тебя все очень любим", — написал близкий друг погибшей в своем Instagram.

[ + – ] Николай Люлько про смерть Стеллы Клименко

Перед тем, как Стелла Клименко умерла, она заразилась коронавирусом. Из-за этого в июне она вынужденно покинула проект "МастерШеф. Профессионалы". В комментариях под публикацией Николая Люльки пользователи стали предполагать, что 30-летняя Стелла Клименко умерла в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Чтобы развеять домыслы под публикацией, отписалась мать женщины Ольга. По ее словам, ее 30-летняя дочь умерла 13 сентября в результате остановки сердца.

"13 сентября 2021. Остановка сердца. Ни какой короны. Информация о прощании со Стеллой будет на ее странице в ФБ", — говорится в сообщении.

[ + – ] Информация о смерти Стеллы Клименко Фото: Скриншот

Ранее Фокус сообщал про смерть известной украинской журналистки Ольги Байвидович. 19 августа у журналистки разболелось сердце — Ольга Байвидович приняла лекарство, а через несколько часов скончалась в результате сердечного приступа.

Также Фокус рассказывал про смерть еще одной журналистки Анны Липковской. Журналистка и театральный критик Анна Липковская скончалась в марте 2021 года от осложнений, вызванных COVID-19.