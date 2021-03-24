Известная украинская журналистка умерла из-за COVID-19

В последние годы Анна Липковская преподавала в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства.

От осложнений COVID-19 на 54-м году жизни скончалась известная журналистка и театральный критик Анна Липковская. Об этом сообщил драматург Павел Арье на своей странице в Facebook.

"Проклятый ковид… Забирает самый лучших, самых настоящих людей, горько плачу. Анна Липковская, спасибо, что вы были с нами. Вечная память", — написал Арье.

Кинокритик Олег Вергелис рассказал, что Липковская была хорошим и порядочным человеком.

"Не стало Ани Липковской. Последствия ужасной короны. Не верится. И невозможно смириться с трагическими обстоятельствами этого ужасного времени", — сообщил он.

В последние годы Липковская была преподавателем Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Лауреат Премии в области театроведения и театральной критики. Написала более 400 публикаций о проблемах театра и публиковала их в журналах "Украинский театр", "Кинотеатр", "Контрамарка".

Напомним, 19 марта владелец автозаправок Marshal, бизнесмен Александр Зачепило скончался от COVID-19. Ему было 55 лет. Также мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей. 24 января 2021 года, на сороковой день после смерти Кернеса, в Харькове поминали усопшего градоначальника.