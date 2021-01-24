40 дней со смерти Кернеса: в Харькове почтили память покойного мэра (фото, видео)

В горсовете сообщили, что они готовы продолжать все проекты, начатые Кернесом при жизни.

24 января, на сороковой день после смерти Геннадия Кернеса, на втором городском кладбище в Харькове состоялись поминки мэра Харькова. Церемонию посетили члены семьи и родственники покойного, его друзья, представители горсовета, главы райадминистраций и руководители коммунальный предприятий. Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

Во время мероприятия секретарь горсовета Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, заявил, что городские власти готовы продолжить все проекты, которые начал Кернес при жизни.

"Я понимаю, что сегодня вся ответственность ложится на меня, на команду, которую создал Геннадий Кернес, и мы готовы к тому, чтобы продолжать его дело — развивать Харьков. Планка, которую он установил, — высокая, и мы обязаны ее держать. У нас есть множество проектов, над которыми мы будем работать, ведь это наш долг перед Геннадием Адольфовичем", — сказал Терехов.

Он отметил, что городская власть занимается тем, чтобы увековечить память Кернеса. По его словам, они хотят изменить положение о почетных харьковчанах, чтобы присвоить это звание Кернесу посмертно, а топонимическая комиссия работает над предложениями по поводу переименования каких-то объектов в городе.

[ + – ] В Харькове почтили память Геннадия Кернеса Фото: CITY.KHARKOV.UA

Позже возле харьковского стадиона "Металлист" провели автомобильный флэш-моб в память о покойном градоначальнике. По информации представителей горсовета, в нем приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в букву "V" — жеста, которым часто пользовался Кернес при жизни. А в местном Telegram-канале опубликовали фото и видео с места событий.

[ + – ]

[ + – ]

Напомним, на прошедшей 30 декабря сессии Харьковского горсовета депутатский корпус принял решение об увековечивании памяти Кернеса. Ранее представители городских властей заявляли, что у них в планах поставить памятник и назвать улицу в честь усопшего градоначальника.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что для проведения выборов мэра Харькова уже в марте 2021 года ВРУ должна уже на следующей неделе проголосовать за соответствующее решение.