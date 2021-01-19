Выборы мэра Харькова пройдут в марте или октябре, - Корниенко

Чтобы провести выборы мэра Харькова в марте, Рада должна уже на следующей пленарной неделе назначить дату выборов, говорит замглавы "Слуги народа".

Выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября, рассказад заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, для проведения выборов в марте Верховной Раде нужно уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования.

Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре, говорит Корниенко.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, что у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.

Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.