Вибори мера Харкова відбудуться у березні або жовтні, — Корнієнко

Щоб провести вибори мера Харкова у березні, Рада повинна вже на наступному пленарному тижні призначити дату виборів, каже заступник голови "Слуги народу".

Вибори мера у Харкові можуть відбутися в останню неділю березня або жовтня, рассказав заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, для проведення виборів у березні Верховній Раді потрібно вже на наступному пленарному тижні призначити дату голосування.

Якщо цього зробити не встигнуть, вибори пройдуть у жовтні, говорить Корнієнко.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. 22 жовтня Родіон Гайсинський повідомив, що у мера Харкова вже немає коронавіруса, але йому доліковували ускладнення прострелених під час замаху у 2014 році легень. 11 грудня стало відомо про погіршення здоров'я мера Харкова: у нього відмовила друга нирка.

Після смерті Кернеса в міській раді Харкова заявили, що в місті на честь покійного градоначальника встановлять пам'ятник або назвуть вулицю.

Знаходження на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь в місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.