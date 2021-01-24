40 днів зі смерті Кернеса: у Харкові вшанували пам'ять покійного мера (фото, відео)

У міськраді повідомили, що вони готові продовжувати всі проекти, розпочаті Кернесом за життя.

24 січня, на сороковий день після смерті Геннадія Кернеса, на другому міському кладовищі у Харкові відбулися поминки мера Харкова. Церемонію відвідали члени сімʼї та родичі покійного, його друзі, представники міськради, голови райадміністрацій і керівники комунальних підприємств. Про це повідомляється на сайті Харківської міськради.

Під час заходу секретар міськради Ігор Терехов, виконувач обовʼязків мера Харкова, заявив, що міська влада готова продовжити усі проекти, які почав Кернес за життя.

"Я розумію, що сьогодні вся відповідальність лягає на мене, на команду, яку створив Геннадій Кернес, і ми готові до того, щоб продовжувати його справу — розвивати Харків. Планка, яку він встановив, — висока, і ми зобовʼязані її тримати. Ми маємо безліч проектів, над якими ми будемо працювати, адже це наш борг перед Геннадієм Адольфовичем ", — сказав Терехов.

Він зазначив, що міська влада займається тим, щоб увічнити памʼять Кернеса. За його словами, вони хочуть змінити положення про почесних харківʼян, щоб присвоїти це звання Кернесу посмертно, а топонімічна комісія працює над пропозиціями з приводу перейменування якихось обʼєктів в місті.

[ + – ] У Харкові вшанували пам'ять Геннадія Кернеса Фото: CITY.KHARKOV.UA

Пізніше біля харківського стадіону "Металіст" провели автомобільний флеш-моб в памʼять за покійним градоначальником. За інформацією представників міськради, у ньому взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися в букву "V" — жесту, яким часто користувався Кернес за життя. А у місцевому Telegram-каналі опублікували фото і відео з місця подій.

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Нагадаємо, на сесії Харківської міськради, що відбулася 30 грудня, депутатський корпус прийняв рішення про увічнення памʼяті Кернеса. Раніше представники міської влади заявляли, що у них в планах поставити памʼятник і назвати вулицю на честь покійного градоначальника.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Знаходження на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.

Зазначимо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що для проведення виборів мера Харкова у березні 2021 року ВРУ повинна вже на наступному тижні проголосувати за відповідне рішення.