Відома українська журналістка померла через COVID-19

В останні роки Анна Липковська викладала в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва.

Від ускладнень COVID-19 на 54-му році життя померла відома журналістка і театральний критик Анна Липковська. Про це повідомив драматург Павло Ар'є на своїй сторінці у Facebook.

"Проклятий ковід ... Забирає найкращих, найбільш справжніх людей, гірко плачу. Анна Липковська, спасибі, що ви були з нами. Вічна пам'ять", — написав Ар'є.

Кінокритик Олег Вергеліс розповів, що Липковська була хорошою і порядною людиною.

"Не стало Ані Липковської. Наслідки жахливої корони. Не віриться. І неможливо змиритися з трагічними обставинами цього жахливого часу", — повідомив він.

В останні роки Липковська була викладачем Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Лауреат Премії в галузі театрознавства і театральної критики. Написала понад 400 публікацій про проблеми театру і публікувала їх у журналах "Український театр", "Кінотеатр", "Контрамарка".

Нагадаємо, що 19 березня власник АЗС Marshal, бізнесмен Олександр Зачепило, помер від COVID-19. Йому було 55 років. Також мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців. 24 січня 2021 року на сороковий день після смерті Кернеса, у Харкові поминали покійного градоначальника.