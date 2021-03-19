От осложнений COVID-19 скончался владелец автозаправок Marshal, - соцсети

У 55-летнего бизнесмена Александра Зачепило было поражено 80% легких.

Владелец автозаправок Marshal, бизнесмен Александр Зачепило скончался от COVID-19. Об этом сообщил глава правления общественной организации "Общественный контроль Слобожанщины" Андрей Шевцов в Facebook.

"Сегодня ночью от осложнений связанных с COVID-19 умер бизнесмен Александр Зачепило", — написал Шевцов.

По данным местного издания "Newsroom", бизнесмен скончался в Киеве, у него было поражено 80% легких. Ему было 55 лет. Информацию о смерти Зачепило подтвердили в горсовете Чугуева.

[ + – ] Александр Зачепило

Александр Зачепило владел сетью автозаправок Marshal и "Лилия". Был почетным гражданином города Чугуев.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей. 24 января 2021 года, на сороковой день после смерти Кернеса, в Харькове поминали усопшего градоначальника.