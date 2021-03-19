Від ускладнень COVID-19 помер власник АЗС Marshal, — соцмережі

У 55-річного бізнесмена Олександра Зачепила були уражені 80% легень.

Власник АЗС Marshal, бізнесмен Олександр Зачепило помер від COVID-19. Про це повідомив глава правління громадської організації "Громадський контроль Слобожанщини" Андрій Шевцов у Facebook.

"Сьогодні вночі від ускладнень пов'язаних із COVID-19 помер бізнесмен Олександр Зачепило", — написав Шевцов.

За даними місцевого видання "Newsroom", бізнесмен помер у Києві, у нього було уражено 80% легень. Йому було 55 років. Інформацію про смерть Зачепила підтвердили в міськраді Чугуєва.

[ + – ] Олександр Зачепило

Олександр Зачепило володів мережею автозаправок Marshal і "Лілія". Був почесним громадянином міста Чугуїв.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь в місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців. 24 січня 2021 року на сороковий день після смерті Кернеса, у Харкові поминали покійного градоначальника.