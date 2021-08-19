В Бердянске умерла журналистка Ольга Байвидович (фото)

Знакомые журналистки говорят, что утром у женщины разболелось сердце. Выпитое лекарство не помогло и вскоре она умерла от сердечного приступа.

В четверг, 19 августа, в Бердянске умерла украинская журналистка Ольга Байвидович. Об этом сообщил ее коллега Максим Юрченко.

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"Друзья, я не хотел, что бы первый мой пост в группе был такой, но ничего не поделаешь. Сегодня нас покинула Байвидович Ольга. Сердечный приступ", — написал журналист.

В разное время Ольга работала в таких изданиях, как "Обозреватель", "Вести", "Корреспондент", "Газета по-киевски" и так далее. В "Корреспонденте" по сегодняшний день занимала должность редактора рубрики "Мнения".

В Бердянске женщина отдыхала вместе со своей дочерью. Сегодня утром у нее разболелось сердце. Байвидович выпила лекарство, но оно ей не помогло. Позже она умерла от сердечного приступа.

Последние фотографии, которые она опубликовала на своей странице в социальной сети в Facebook, — с колеса обозрения. На фотографии, сделанной 17 августа, журналистка с дочкой наслаждаются вечерними морскими видами.

[ + – ] Ольга Байвидович Фото: Facebook

По словам еще одной коллеги умершей — Марины Степанской, — у сотрудницы СМИ в самом деле были серьезные проблемы со здоровьем. Она также отметила, что скорая помощь в Бердянске, по ее информации, добиралась до журналистки слишком долго.

В комментариях под публикацией Степанской многие не могут поверить в то, что смерть Байвидович — в самом деле правда. Некоторые и вовсе задаются вопросом, не взломали ли аккаунт человека, который сообщил о кончине.

Фото: Скриншот

Многие делятся совместными фото с журналисткой.

Сейчас решается вопрос о перевозке тела в Киев.

Как сообщалось ранее, от осложнений COVID-19 на 54-м году жизни скончалась известная журналистка и театральный критик Анна Липковская. В последние годы Анна Липковская преподавала в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства.