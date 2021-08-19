У Бердянську померла журналістка Ольга Байвидович (фото)

Знайомі журналістки кажуть, що вранці у жінки розболілося серце. Випиті ліки не допомогли, і незабаром вона померла від серцевого нападу.

У четвер, 19 серпня, в Бердянську померла українська журналістка Ольга Байвидович. Про це повідомив її колега Максим Юрченко.

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"Друзі, я не хотів, щоб перший мій пост в групі був такий, але нічого не поробиш. Сьогодні нас покинула Байвидович Ольга. Серцевий напад", — написав журналіст.

В різні часи Ольга працювала в таких виданнях як "Обозреватель", "Вести", "Корреспондент", "Газета по-киевски" і так далі. В "Кореспонденті" по сьогоднішній день обіймала посаду редактора рубрики "Думки".

У Бердянську жінка відпочивала разом зі своєю дочкою. Сьогодні вранці у неї розболілося серце. Байвидович випила ліки, але вони їй не допомогли. Пізніше вона померла від серцевого нападу.

Останні фотографії, які вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі в Facebook, — з колеса огляду. На фотографії, зробленій 17 серпня, журналістка з донькою насолоджуються вечірніми морськими видами.

[ + – ] Ольга Байвидович Фото: Facebook

За словами ще однієї колеги померлої — Марини Степанської — у співробітниці ЗМІ справді були серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона також зазначила, що швидка допомога в Бердянську, за її інформацією, добиралася до журналістки занадто довго.

У коментарях під публікацією Степанської багато хто не може повірити в те, що смерть Байвидович — справді правда. Деякі і зовсім ставлять питання, чи не зламали аккаунт людини, яка повідомила про смерть.

Фото: Скриншот

Багато ділиться спільними фото з журналісткою.

Зараз вирішується питання про перевезення тіла до Києва.

Як повідомлялося раніше, від ускладнень COVID-19 на 54-му році життя померла відома журналістка і театральна критикиня Ганна Липковська. В останні роки Ганна Липковська викладала в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва.