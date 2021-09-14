Померла учасниця проекту "МастерШеф. Професіонали" Стелла Клименко (фото)

У червні 30-річна кулінарка заразилася COVID-19 і була змушена покинути кулінарне шоу через проблеми зі здоров'ям.

Кулінарка і учасниця 3 сезону шоу "МастерШеф. Професіонали" Стелла Клименко померла в результаті зупинки серця. Про смерть 30-річної дівчини у своєму Instagram повідомив її близький друг і колега Микола Люлько, з яким вона змагалася в кулінарному проекті.

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За його словами, Стелла Клименко померла в понеділок, 13 вересня.

Микола Люлько розповів, що чекав повернення колеги на роботу і "до останнього вірив у чудо".

"Ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою. Ти наша запальничка. Ми з тобою пройшли багато! Я до останнього вірив у чудо і чекав тебе сьогодні на роботу!!! Але ти не прийшла. Ми тебе всі дуже любимо", — написав близький друг загиблої у своєму Instagram.

[ + – ] Микола Люлько про смерть Стелли Клименко

Перед тим, як Стелла Клименко померла, вона заразилася коронавірусом. Через це в червні вона вимушено покинула проект "МастерШеф. Професіонали". У коментарях під публікацією Миколи Люльки користувачі стали припускати, що 30-річна Стелла Клименко померла в результаті ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Щоб розвіяти домисли під публікацією, відписалась мати жінки Ольга. За її словами, її 30-річна дочка померла 13 вересня в результаті зупинки серця.

"13 вересня 2021. Зупинка серця. Жодної корони. Інформація про прощання зі Стелою буде на її сторінці у ФБ", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Інформація про смерть Стелли Клименко Фото: Скриншот

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