"Це сильно": названо переможця шоу "МастерШеф. Професіонали-4"

Зіркові судді, серед яких Ектор Хіменес-Браво, зробили свій вибір.

Related video

Названо переможця популярного кулінарного проєкту "МастерШеф. Професіонали", фінал якого відбувся 17 червня 2023. Про це повідомляє СТБ.

Перемогу в новому сезоні програми здобув кухар Артем Кабулахін.

"Я не очікував. Це квінтесенція всх емоцій, які були в мені протягом всіх місяців зйомок. Це сильно! І це те, якими є ми, українці. Щоб не було, ми встаємо і йдемо далі", — прокоментував своє визнання переможець "МастерШеф. Професіонали".

"Сьогодні переміг Артем, а завтра переможе Україна", — зазначили судді шоу.

Артем Кабулахін

Відомо, що переможець "МастерШеф. Професіонали" з Київської області, а у фіналі програми за визнання боролися ще два кулінари – Іван Іванчук та Антон Гільчук.

Артем Кабулахін

Втім, зіркові судді проєкту, серед яких Ектор Хіменес-Браво, обрали Кабулахіна та його кулінарні витвори. Переможець "МастерШеф. Професіонали" отримає грошову винагороду.

Зазначимо, що новий сезон популярного кулінарного шоу знімався в умовах повномасштабної війни в Україні.

Також Фокус писав про смерть однієї з учасниць шоу "МастерШеф. Професіонали" Стелли Клименко восени 2021 року.