Меган Маркл заметили без макияжа (фото)

Это первый выход герцогини после расторжения сделки со Spotify.

Related video

Меган Маркл была замечена без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская была сфотографирована задумчивой на следующий день после завершения ее соглашения со Spotify на 20 миллионов долларов. Жену принца Гарри "поймали" папарацци у ее дома в Монтесито.

Мама двоих была одета в черные узкие джинсы, балетки и полосатый джемпер, она носила сумку Fendi Peekaboo ISeeU за 5400 долларов (около 200 тысяч гривен). Волосы бывшей американской актрисы были распущены.

Самого принца Гарри и их двоих детей — четырехлетнего Арчи и двухлетней Лилибет — в этот день не заметили.

Меган Маркл

Накануне Spotify и компания герцогов Archewell Audio опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они "взаимно согласились окончить сотрудничество и гордятся продуктом, который они создали вместе".

Впрочем, Билл Симмонс, руководитель отдела инноваций и монетизации подкастов в Spotify, осудил королевскую скандальную пару в эпизоде своего собственного подкаста.

"Чертовые мошенники. Это подкаст, который мы должны были запустить с ними", — сказал Симмонс.

Меган Маркл

Напомним, младшего сына короля Чарльза ІІІ и его супругу не пригласили на день рождения монарха.

Также Фокус писал о желании принца Гарри рассказать Меган Маркл секретную информацию из зала суда.