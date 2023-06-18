Меган Маркл помітили без макіяжу (фото)

Це перший вихід герцогині після розірвання угоди зі Spotify.

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Меган Маркл помітили без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Герцогиню Сассекську сфотографували задумливою наступного дня після завершення її угоди зі Spotify на 20 мільйонів доларів. Дружину принца Гаррі "зловили" папараці біля її будинку в Монтесіто.

Мама двох була одягнена в чорні вузькі джинси, балетки та смугастий джемпер, вона носила сумку Fendi Peekaboo ISeeU за 5400 доларів (майже 200 тисяч гривень). Волосся колишньої американської акторки було розпущене.

Самого принца Гаррі та їхніх двох дітей — чотирирічного Арчі та дворічної Лілібет — цього дня не помітили.

Меган Маркл

Напередодні Spotify і компанія герцогів Archewell Audio опублікували спільну заяву, у якій говориться, що вони "взаємно погодилися закінчити співпрацю і пишаються продуктом, який вони створили разом".

Втім, Білл Сіммонс, керівник відділу інновацій та монетизації подкастів у Spotify, засудив королівську скандальну пару в епізоді свого власного подкасту.

"Чортові шахраї. Це подкаст, який ми повинні були запустити з ними", — сказав Сіммонс.

Меган Маркл

Нагадаємо, молодшого сина короля Чарльза ІІІ та його дружину не запросили на день народження монарха.

Також Фокус писав про бажання принца Гаррі розповісти Меган Маркл секретну інформацію із зали суду.