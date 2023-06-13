Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на День народження короля Чарльза: у чому причина

Парад короля Чарльза III "Війська прапора" відбудеться за п'ять місяців до його офіційного 75-річчя.

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Принц Гаррі та Меган Маркл не отримали офіційного запрошення відвідати парад на честь Дня народження короля Чарльза ІІІ наступного тижня. Повідомляється, що причина в судовому процесі проти британської газети Mirror Group Newspapers (MGN), в якому герцог Сассекський виступає свідком. Про це пише Daily Mail.

"Боюсь, це відображення стану відносин на даний момент", — сказало джерело.

Це перший раз, коли принца Гаррі не покликали на офіційне святкування Дня народження його батька. Здавалося, що між ним та 74-річним королем почалася відлига у стосунках, після появи Гаррі на коронації 6 травня. Меган Маркл пропустила історичну подію і залишилася вдома з двома дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет – щоб відсвяткувати день народження хлопчика, який випав того ж дня.

Принц Гаррі на коронації Фото: Getty Images

Зараз напруженість між Гаррі та членами королівської родини, здається, вища, ніж будь-коли, оскільки він продовжує боротися в суді з Mirror Group Newspapers — видавничим центром Daily Mirror, Sunday Mirror та Daily Express — за нібито злом його телефону для отримання особистої інформації.

Джерела ексклюзивно повідомили, що королівська родина "приватно готувалася" до свідчень Гаррі перед судом.

"Я не можу собі уявити, щоб хтось був задоволений", — сказав інсайдер із Палацу.

Інше королівське джерело сказало: "Гаррі хотів би, щоб вони теж билися в битві, щоб захистити репутацію монархії. Але, звичайно ж, вони [королівська родина] у більшості випадків уникають конфронтації зі ЗМІ. А судові позови такі тривалі, напружені і непередбачувані, не кажучи вже про фінансові витрати".

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі на суді заявив, що він не має жодних доказів, що журналісти його зламали.