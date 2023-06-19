Король Чарльз поделился архивным фото с принцем Гарри и принцем Уильямом

На странице королевской семьи показали фото короля с сыновьями, деланное в 1997 году.

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Ко Дню отца на странице королевской семьи в Instagram была опубликована милая архивная фотография, на которой король Чарльз |||изображен со своими сыновьями — принцем Уильямом и принцом Гарри. Об этом пишет People.

"Всем папам мы желаем особенного Дня отца сегодня", — подписана публикация, в которой также были представлены изображения короля с его собственным отцом, покойным принцем Филиппом, и королевы Камиллы с ее покойным отцом Брюсом Шандом.

Король Чарльз ||| и принц Филипп Фото: Instagram @theroyalfamily Королева Камилла с отцом Фото: Instagram @theroyalfamily

На фотографии Чарльза с сыновьями, сделанной в поместье королевской семьи Балморал в Шотландии, запечатлены Уильям и Гарри, прогуливающиеся со своим отцом по каменистой местности на территории поместья.

В то время как король был одет в традиционно шотландский наряд из ярко-зеленого вязаного свитера и килта в зеленую клетку, Уильям и Гарри выбрали светло-коричневые брюки и рубашки с закатанными рукавами. Все трое, казалось, смотрели на что-то, на что Гарри указывает за кадром.

Король Чарльз, принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Трогательное фото появилось на следующий день после того, как Чарльз отпраздновал свой первый Trooping the Color в качестве короля. Члены королевской семьи собрались на мероприятии в честь исторического событи.

Напомним, кто из членов королевской семьи был на балконе Букингемского дворца во время Trooping the Colour 2023.

Также Фокус писал о новом портрете принца Уильяма с тремя детьми ко Дню отца 2023 года.