Король Чарльз поділився архівним фото з принцом Гаррі та принцом Вільямом

На сторінці королівської родини показали фото короля із синами, зроблене в 1997 році.

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До Дня батька на сторінці королівської родини в Instagram була опублікована мила архівна фотографія, на якій король Чарльз зображений зі своїми синами — принцом Вільямом і принцем Гаррі. Про це пише People.

"Усім татам ми бажаємо особливого Дня батька сьогодні", — підписано публікацію, в якій також були представлені зображення короля з його власним батьком, покійним принцом Філіпом, і королеви Камілли з її покійним батьком Брюсом Шандом.

Король Чарльз ||| і принц Філіп Фото: Instagram @theroyalfamily Королева Камілла з батьком Фото: Instagram @theroyalfamily

На фото Чарльза із синами, зробленому в маєтку королівської родини Балморал у Шотландії, зображені Вільям і Гаррі, які ходять зі своїм батьком кам'янистою місцевістю на території маєтку.

У той час як король був одягнений у традиційно шотландське вбрання з яскраво-зеленого в'язаного светра та кілта в зелену клітку, Вільям і Гаррі вибрали світло-коричневі штани та сорочки із закоченими рукавами. Усі троє, здавалося, дивилися на щось, на що Гаррі показує за кадром.

Король Чарльз, принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Зворушливе фото з'явилося наступного дня після того, як Чарльз відсвяткував свій перший Trooping the Color як король. Члени королівської родини зібралися на заході на честь історичної події.

Нагадаємо, хтось із членів королівської родини був на балконі Букінгемського палацу під час Trooping the Colour 2023.

Також Фокус писав про новий портрет принца Вільяма із трьома дітьми до Дня батька 2023 року.