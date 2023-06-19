Джастин Тимберлейк опубликовал редкие снимки с отцом и отчимом (фото)

Ко Дню отца знаменитый певец поблагодарил своего отца и отчима за их роль в его жизни.

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42-летний американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк опубликовал трогательную публикацию в своем Instagram-аккаунте, посвященную его отцу Рэндаллу Тимберлейку и отчиму Полу Харлессу.

"Когда я стал папой, я понял, какую важную роль в моей жизни сыграли эти два невероятных человека. Я очень благодарен за то, что у меня есть не ОДИН, а ДВА отца, у которых можно учиться и на которых можно опереться. Я вас обоих очень люблю!! С Днем отца всех пап!" — подписал пост лауреат шести премий "Грэмми" и двух премий "Эмми".

Пол Харлесс и Джастин Тимберлейк Фото: Instagram @justintimberlake Джастин и Рэндалл Тимберлейк Фото: Instagram @justintimberlake

Милая подборка фотографий показала певца вместе со своим отцом и отчимом на различных мероприятиях на протяжении многих лет, включаяя детское фото Джастина и кадр с его свадьбы с Джессикой Бил.

Джастин и Рэндалл Тимберлейк Фото: Instagram @justintimberlake

Напомним, в прошлом месяце Джастин Тимберлейк поделился трогательными фотографиями со своей женой, 40-летней актрисой Джессикой Бил и их сыновьями — 3-летним Финеасом и 7-летним Сайласом. Звезда трогательно поздравил супругу с Днем матери.

Также Фокус писал, что Джастин Тимберлейк повторно сделал предложение своей жене.