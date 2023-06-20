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Стиль жизни

Тина Кунаки появилась на публике без Венсана Касселя (фото)

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Фото: Getty Images | Тина Кунаки

Знаменитость посетила вечеринку во Флоренции.

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26-летняя французская модель Тина Кунаки вышла на публику в черно-красном образе после новостей о разводе с Венсаном Касселем. Снимками из события звезда подиумов делится в своем Instagram.

Молодая мама посетила вечеринку британского Vogue во Флоренции. Для мероприятия бывшая возлюбленная Касселя выбрала закрытый черно-красный наряд от бренда Ferragamo.

Волосы французская знаменитость собрала в аккуратную косичку, добавив к образу темную обувь на каблуке. На лице Кунаки сделала вечерний макияж с акцентом на ярко-алые губы.

Тина Кунаки Fullscreen
Тина Кунаки
Фото: Getty Images

"Самая красивая", "супергерой", "Самые родные 😻✨", — пишут в комментариях фолловеры знаменитости.

Тина Кунаки Fullscreen
Тина Кунаки
Фото: Getty Images

О разводе 26-летней модели и бывшего мужа Моники Беллуччи стало известно весной 2023. Они были в браке с 2018 года и воспитывали общую дочь Амазонию, которую никогда не показывали публике.

Официально пара не комментировала разрыв, в частности, не раскрывала причины своего решения. Впрочем, после этого Кунаки появляется на публике сама.

Тина Кунаки

Напомним, Тина Кунаки кардинально сменила имидж для фотосессии.

Также Фокус писал о первом выходе Тины Кунаки на красную дорожку после развода с Венсаном Касселем.