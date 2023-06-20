Тіна Кунакі зʼявилася на публіці без Венсана Касселя (фото)

Знаменитість відвідала вечірку у Флоренції.

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26-річна французька модель Тіна Кунакі вийшла на публіку в чорно-червоному образі після новин про розлучення з Венсаном Касселем. Знімками з події зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.

Молода мама відвідала вечірку британського Vogue у Флоренції. Для заходу колишня кохана Касселя обрала закрите чорно-червоне вбрання від бренду Ferragamo.

Волосся французька знаменитість зібрала в охайну косичку, додавши до образу темне взуття на підборах. На обличчі Кунакі зробила вечірній макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.

Тіна Кунакі Фото: Getty Images

"Найгарніша", "супергерой", "Найрідніші 😻✨", — пишуть у коментарях фоловери знаменитості.

Тіна Кунакі Фото: Getty Images

Про розлучення 26-річної моделі та колишнього чоловіка Моніки Беллуччі стало відомо навесні 2023. Вони були одружені з 2018 року та виховували спільну доньку Амазонію, яку ніколи не показували публіці.

Офіційно пара не коментувала розрив, зокрема не розкривала причини свого рішення. Втім, після цього Кунакі зʼявляється на публіці сама.

Тіна Кунакі

Нагадаємо, Тіна Кунакі кардинально змінила імідж для фотосесії.

Також Фокус писав про перший вихід Тіни Кунакі на червону доріжку після розлучення з Венсаном Касселем.