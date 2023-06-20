Заземляйтесь! 3 техники, которые помогут от бессонницы и боли в пояснице

Ходьба босиком на свежем воздухе может облегчить все, от хронической боли до бессонницы!

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Вспомните, как вы превосходно чувствовали себя в детстве, гуляя босиком на свежем воздухе, кувыркаясь с холмов и плескаясь в реке? Эксперты говорят, что для этого есть научная причина: прямой контакт кожи с Землей — практика, которая значительно улучшает здоровье. Когда кожа касается земли, она поглощает свободные электроны земли, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы в организме. Но наше обычное отсутствие контакта с землей позволяет свободным радикалам беспрепятственно действовать, вызывая воспаление во всем теле, которое вызывает усталость, боль и другие проблемы со здоровьем. Об этом пишет Woman’s World.

"Нашими телами управляют электрические заряды даже в большей степени, чем химические вещества и гормоны", — объясняет физик Гаэтан Шевалье, доктор философии, ведущий исследователь в области заземления директор Института заземления. "Нам нужны свободные электроны так же, как другие питательные вещества. Это страховка от воспалений". Действительно, исследования показывают, что от 20 до 30 минут заземления снижают маркеры воспаления. В другом исследовании люди сообщили о значительном уменьшении хронической боли и улучшении сна после практики заземления. Откройте для себя три способа воспользоваться преимуществами заземления.

Ходите босиком

Фото: Pixabay

Босые ноги являются лучшими проводниками электронов, так как частицы проникают через подушечку стопы и достигают основания черепа. И, по словам Шевалье, раннее утро и вечер — оптимальное время, чтобы выйти босиком на улицу и попрактиковаться в заземлении. "Уровни электронов на поверхности, как правило, выше, когда солнце не находится прямо над головой", — говорит Шевалье. "И электроны легче попадают в тело из росистой травы, чем из сухой травы, из-за проводящих минералов, растворенных в конденсате земли".

Проводите время среди деревьев

Фото: Pixabay

Есть бесчисленное множество преимуществ отдыха на природе, но когда вы приближаетесь к дереву, преимущества увеличиваются: время, проведенное рядом с деревьями, снижает уровень гормонов стресса и кровяное давление, согласно исследованию, опубликованному в журнале "Здоровье окружающей среды и профилактическая медицина".

"Деревья сами по себе живые; в отличие от проводников, таких как камни, они на самом деле сохраняют глубокие резервуары заряда, которые свободно передаются через прикосновение", — объясняет доктор Конивер. Даже секунды прямого физического контакта с использованием любой части тела — приносят пользу. "Иногда в напряженные дни я просто прикасаюсь рукой к сундуку, проходя мимо", — говорит она. "Точно так же, как короткая тренировка может помочь с балансом калорий, короткая сессия заземления может улучшить электрический баланс и существенно повлиять на ваше здоровье.

Выбирайте натуральную обувь

Когда дождливый день заставляет вас сидеть дома, пересмотрите свою обувь и задумайтесь над тем, чтобы заменить ее на обувь с мягкой кожаной подошвой. Причина? Синтетические материалы, такие как неопрен, обычно используются в кроссовках, и являются изолирующими и не проводят заряженные частицы, но податливая кожа проводит их почти так же хорошо, как наша кожа. В такой обуви вы будете заземлены в любое время, когда наступите на необработанный камень или бетонный пол — скажем, в паркинге или на улице, на тротуарах и каменных дорожках.

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