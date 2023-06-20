Заземлюйтесь! 3 техніки, які допоможуть від безсоння та болю в попереку

Ходіння босоніж на свіжому повітрі може полегшити все, від хронічного болю до безсоння!

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Згадайте, як ви чудово почували себе в дитинстві, гуляючи босоніж на свіжому повітрі, перекидаючись з пагорбів й хлюпаючись у річці? Експерти кажуть, що для цього є наукова причина: прямий контакт шкіри із Землею — практика, яка значно покращує здоров'я. Коли шкіра торкається землі, вона поглинає вільні електрони землі, що нейтралізують шкідливі вільні радикали в організмі. Та звична відсутність контакту із землею дозволяє вільним радикалам безперешкодно діяти, викликаючи запалення у всьому тілі, яке спричиняє втому, біль та інші проблеми зі здоров'ям. Про це пише Woman's World.

"Нашими тілами керують електричні заряди навіть більшою мірою, ніж хімічні речовини та гормони", — пояснює фізик Гаетан Шевальє.доктор філософії, провідний дослідник у галузі заземлення, директор Інституту заземлення. "Нам потрібні вільні електрони так само, як інші поживні речовини. Це страховка від запалень". Справді, дослідження свідчать, що з 20 до 30 хвилин заземлення знижують маркери запалення. В іншому дослідженні люди повідомляли про значне зменшення хронічного болю та покращення сну після практики заземлення. Відкрийте для себе три способи скористатися перевагами заземлення.

Ходіть босоніж

Фото: Pixabay

Босі ноги є найкращими провідниками електронів, тому що частинки проникають через подушечку стопи та досягають основи черепа. І, за словами Шевальє, ранок і вечір — оптимальний час, щоб вийти босоніж на вулицю та попрактикуватися у заземленні. "Рівні електронів на поверхні, як правило, вищі, коли сонце не знаходиться прямо над головою", — каже Шевальє. "І електрони легше потрапляють у тіло з росистої трави, ніж із сухої, через провідні мінерали, розчинені в конденсаті землі".

Проводьте час серед дерев

Фото: Pixabay

Є безліч переваг відпочинку на природі, але коли ви наближаєтеся до дерева, переваги збільшуються: час, проведений поряд з деревами, знижує рівень гормонів стресу і кров'яний тиск, згідно з дослідженням, опублікованим в журналі "Здоров'я навколишнього середовища та профілактична медицина" .

"Дерева самі по собі живі; на відміну від провідників, таких як каміння, тому вони насправді зберігають глибокі резервуари заряду, які вільно передаються через дотик", — пояснює доктор Конівер. Навіть секунди прямого фізичного контакту – з використанням будь-якої частини тіла – приносять користь. "Іноді в напружені дні я просто торкаюся рукою до скрині, проходячи повз", — каже вона. "Так само, як коротке тренування може допомогти з балансом калорій, коротка сесія заземлення може покращити електричний баланс і суттєво вплинути на ваше здоров'я.

Обирайте натуральне взуття

Коли дощовий день змушує вас сидіти вдома, перегляньте своє взуття і подумайте над тим, щоб замінити його на інше — із м'якою шкіряною підошвою. Причина? Синтетичні матеріали, такі як неопрен, зазвичай використовуються в кросівках, — є ізолюючими і не проводять заряджені частинки, але м'яка шкіра проводить їх майже так само добре, як наша шкіра. У такому взутті ви будете заземлені в будь-який час, коли наступите на необроблений камінь або бетонну підлогу — скажімо, у паркінгу або на вулиці, на тротуарах та кам'яних доріжках.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.