Королевский гардероб: почему Кейт Миддлтон часто носила синий, а Меган Маркл – зеленый

Герцоги Сассекские и на тот момент Кембриджские герцоги сделали свой цветовой выбор в гардеробах.

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Стало известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям часто появляются в синих образах, а Меган Маркл с принцем Гарри – в зеленых. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям и его дети недавно позировали для фотографии ко Дню отца 2023 года, координировав свои образы в оттенках синего.

Этот оттенок давно любим для семьи — и, как пишет Рози Харт в своей новой книге "Королевский гардероб", которая выйдет 19 сентября 2023 года, это замысел.

Принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

"Синий является более приятной альтернативой цветам, которые традиционно ассоциируются с королевскими лицами, он гораздо менее агрессивен, чем красный, и значительно более консервативный, чем фиолетовый", — пишет эксперт.

"Это ассоциируется с миром, а также с современностью, что делает его идеальным отражением стремления Уэльских обратиться к традиционным и прогрессивным ценностям в обществе".

Обручальное кольцо Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В частности обручальное кольцо Кейт Миддлтон, когда-то принадлежавшее принцессе Диане, содержит 12-каратный синий сапфир. Сама же принцесса Уэльская неоднократно выходила на публику в синих образах.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри, между тем, "кажется, тоже выбрали цвет, который они назвали собственным", пишет Харт.

"Похоже, зеленый цвет является всеобщей темой в их гардеробах и появляется во многих ключевых моментах их брака".

Герцогиня Сассекская, например, выбрала платье-футляр изумрудного оттенка для ее фотосессии на помолвке в 2017 году, а позже тяготела к зеленому цвету для выступлений, матчей в поло и прогулок во дворец.

Меган Маркл выбрала зеленый образ Фото: Getty Images

А в 2021 году они с принцем Гарри позировали для журнала Time в сочетании зеленых костюмов.

"Герцог и герцогиня любят позировать для официальных портретов на улице: это гораздо меньше отчуждения, чем интерьер большого дворца, и аккуратно дополняет их личные интересы по экологическим проблемам".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон в последнее время также часто появляется на публике в зеленых образах.

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