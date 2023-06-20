Меган Маркл уличили во лжи, — источник

Герцогиня Сассекская обхитрила слушателей своего подкаста.

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Меган Маркл не брала интервью для своего подкаста "Архетипы", голос герцогини был записан, а вопросы задавались ее помощниками. Об этом пишет Podnews.

Сразу после разрыва Spotify с принцем Гарри и Меган Маркл утверждается, что интервью герцогини для ее подкаста "Архетипы" брала не она.

Сообщается, что некоторые из интервью в шоу были сделаны членами персонала герцогини — и аудио ее голоса, задавшего вопросы, было сделано позже.

Разоблачение произошло вскоре после того, как Spotify и компания Сассекских заявили, что они "взаимно согласились расстаться и гордятся серией, которую они создали вместе".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Источник ранее сообщил, что медиакомпания Archewell, основанная принцом Гарри и Меган Маркл, не выпустила достаточно контента, чтобы получить полную выплату по соглашению в размере 20 миллионов долларов, которое они заключили в 2020 году.

Спортивный журналист и подкастер Билл Симмонс раскритиковал пару после разрыва соглашения, сказав, что однажды встречался с Гарри по поводу идей подкастов и назвал пару "королевскими мошенниками".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл заметили у ее дома в повседневном образе и без макияжа.

Также Фокус писал о вероятности сотрудничества Меган Маркл с Dior.