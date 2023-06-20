Меган Маркл викрили в брехні, — джерело

Герцогиня Сассекська обхитрила слухачів свого подкасту.

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Меган Маркл не брала інтервʼю для свого подкасту "Архетипи", голос герцогині був записаний, а запитання складали її помічники. Про це пише Podnews.

Відразу після розриву "Spotify" із принцом Гаррі та Меган Маркл стверджується, що інтерв’ю герцогині для її подкасту "Архетипи" брала не вона.

Повідомляється, що деякі з інтерв’ю в шоу були зроблені членами персоналу герцогині — і аудіо її голосу, який ставив запитання, було зроблено пізніше.

Викриття сталося невдовзі після того, як Spotify і компанія Сассекських заявили у спільній заяві, що вони "взаємно погодилися розлучитися та пишаються серією, яку ми створили разом".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Джерело раніше повідомило, що медіакомпанія Archewell, яку заснували принц Гаррі та Меган Маркл, не випустила достатньо контенту, щоб отримати повну виплату за угодою в розмірі 20 мільйонів доларів, яку вони уклали у 2020 році.

Спортивний журналіст і подкастер Білл Сіммонс розкритикував пару після розриву угоди, сказавши, що одного разу зустрічався з Гаррі щодо ідей подкастів і назвав пару "королівськими шахраями".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл помітили біля її дому в повсякденному образі та без макіяжу.

Також Фокус писав про ймовірність співпраці Меган Маркл з Dior.