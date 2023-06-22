Наоми Кэмпбелл в роскошном шелковом платье появилась на показе Wales Bonner

Звезда подиумов занята место в первом ряду показа мужской коллекции.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в стильном наряде, появившись на показе Wales Bonner Paris Fashion Week. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения была воплощением стиля в черном шелковом платье с белой юбкой, связанной крючком, когда она прибыла на дебют мужской коллекции весна-лето 2024. Кэмпбелл подчеркнула свою фигуру черными туфлями на шпильке, а также дополнила элегантный образ солнцезащитными очками.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

После показа Наоми поприветствовала дизайнера Грейс и поздравила ее с коллекцией. Wales Bonner — новичок на Неделе моды в Париже. Бренд был создан Грейс как бренд мужской одежды еще в 2014 году. Затем после успеха пошив одежды расширился до женских коллекций.

Накануне Наоми поддержала Фаррелла Уильямса в его дебюте в качестве креативного директора Louis Vuitton. Супермодель, близкая с покойным предшественником Фаррелла Вирджилом Абло, представляла бренд с головы до ног, выбрав total look от Louis Vuitton.

Ранее Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл и 81-летний Пол Маккартни посетили концерт Бейонсе в Лондоне.