Бешеные скачки: 6 причин, почему кошки, как угорелые, носятся по квартире

Не стоит забывать, что внутри каждой кошки, даже самой ласковой, сидит охотник, который рано или поздно заявляет о себе.

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Каждый владелец кошки сталкивался с ситуацией, когда его пушистый любимец носился по дому или квартире с реактивной скоростью без видимых на то причин. При этом подобное наблюдается как днем, так и ночью. Однако причины все же есть, и их перечислил ресурс The Scotsman.

Сдерживаемая энергия

Для кошек нет ничего необычного в том, что они спят большую часть дня, поэтому иногда быстрые скачки и бег по дому позволяют им выплеснуть накопившуюся энергию после дня отдыха, а также окончательно проснуться.

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Внутренний охотник

Кошки – охотники, а прыжки – это способ животного задействовать своего внутреннего охотника. Периоды игры позволяют кошкам оттачивать свои инстинкты выживания, такие как наблюдение, преследование и нападение.

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Зов природы

Кошки – существа сумеречные. Поэтому вполне естественно, что они наиболее активны на рассвете и в сумерках. Именно поэтому в три или четыре часа квартира превращается в полигон, на котором домашний питомец резвится, не особо переживая, что может разбудить хозяев или соседей снизу.

Фото: The Guardian

Отсутствие стимуляции

Некоторым кошкам просто нужно больше времени для игр, и они бегают по дому, чтобы стимулировать себя. Чтобы высвободить энергию кошки, можно попробовать выпустить животное на улицу на короткое время либо же просто поиграть с ним. Если в доме больше одного животного, то зачастую кошки устраивают парные скачки и развлекают друг друга без посторонней помощи.

Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Блохи

Одной из наиболее негативных причин, по которой кошки срываются и беспорядочно носятся по дому, являются блохи. Кошки могут начать резко чесаться и даже мяукать, поскольку зуд от укусов насекомых раздражает их и доставляет дискомфорт. Поэтому лучше проверить пушистика на наличие непрошенных сожителей.

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После посещения туалета

Некоторые кошки бегают по дому после посещения туалета. Иногда это может означать, что им неудобно, поэтому обязательно нужно проверить, нет ли у них проблем со стулом.

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