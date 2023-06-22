Любимый бренд сапог королевской семьи Великобритании объявил о банкротстве

Сапоги этой фирмы полюбились не только простым британцам, но и представителям высшего общества.

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Популярная обувная компания Hunter Boot Limited со 160-летней историей, известная своими роскошными резиновыми сапогами, которые носили принцесса Диана, Кейт Миддлтон и Кейт Мосс, испытывает трудности с 2019 года. Сейчас же стало известно, что Hunter Boot перешел к администрации, что является британской версией банкротства, а долги перед кредиторами достигли 112,8 млн фунтов стерлингов, сообщает Вloomberg.

Компания была куплена Authentic Brands Group, американским владельцем Ted Baker и Juicy Couture, в начале этого месяца в рамках сделки на сумму почти 100 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно документам компании, когда в 2020 году разразилась пандемия Covid-19, продажи снизились на 20%, что побудило компанию привлечь денежные средства, рефинансировать долг и реструктурировать свою собственность. Продажи снова выросли в 2021 году, но бренд обвинил проблемы с цепочкой поставок и Brexit в продолжающихся трудностях. Последней каплей стала одна из самых теплых и засушливых зим в Северной Америке, что отразилось более чем 15%-ым падением продаж.

История Hunter Boots насчитывает 160 лет Фото: Hunter Boots

По сообщению Times, отчет о предложении администраторов, опубликованный недавно, показал, что, поскольку бизнес рухнул, он задолжал необеспеченным кредиторам, включая поставщиков и арендодателей, 16,9 миллиона фунтов стерлингов, которые они вряд ли вернут.

В документе говорится, что Wells Fargo, американский банк и основной кредитор Hunter, должен получить 18,5 млн фунтов стерлингов, а инвестиционный фонд Pall Mall Legacy, поддерживаемый Goldman Sachs, не может вернуть 7,5 млн фунтов стерлингов. Между тем, облигации старшего займа составили 25,3 миллиона фунтов стерлингов, а облигации младшего займа – 46,5 миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, общая сумма обеспеченного долга составляет 97,9 млн фунтов стерлингов.

Поскольку они являются обеспеченными кредиторами, то, скорее всего, получат большую часть того, что им причитается, говорится в отчете.

Главный исполнительный директор Authentic Джейми Солтер заявил, что компания надеется "продолжить развитие бренда Hunter.

Принцесса Диана в сапогах Hunter Фото: Getty

В свою очередь представители Hunter опубликовали в Instagram сообщение, адресованное клиентам:

"Спасибо за ваше терпение, поскольку у Hunter короткий переходный период. Мы работаем как можно быстрее, чтобы отвечать на запросы клиентов и восстанавливать нормальную работу".

Компания Hunter начала свою деятельность как North British Rubber Company в 1857 году в Эдинбурге, прославившись производством прочных резиновых сапог, которые стали популярны как среди жителей сельской местности, так и среди посетителей фестивалей. В 2000-х и 2010-х их регулярно замечали на музыкальных фестивалях на таких знаменитостях как Кейт Мосс, Алекса Чанг и многих других.

Кейт Миддлтон в сапогах Hunter Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Такие конкуренты, как Le Chameau, Aigle и непромокаемые кожаные ботинки Dubarry, съели рынок Hunter и изменили вкусы.

Ранее Фокус писал, какие сапоги Кейт Миддлтон носит уже 19 лет.

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