Вместе 8 лет: Шварценеггер выехал на велопрогулку в компании своей молодой подруги (фото)

Пара приехала в спортзал Gold's Gym в Венис-Бич, и попутно Арни порадовал своих многочисленных фанатов.

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75-летний американский актер, икона бодибилдинга и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вместе со своей 48-летней подругой Хизер Миллиган приехал на велосипедах на традиционную тренировку в спортзал Gold's Gym в Венис-Бич. Пара попала в объективы папарацци, когда активно крутила педали под ярким солнцем.

Звезда "Терминатора" привлек фанатов, стоявших снаружи здания, которые хотели сделать несколько селфи перед рекламным щитом с анонсом документального фильма "Арнольд" от Netflix.

Шварценеггер мчался по улицам Лос-Анджелеса к пляжу в черных спортивных шортах, серой футболке США и черных кроссовках. Образ завершали зеркальные солнцезащитные очки. Миллиган тоже выбрала спортивный ансамбль. Она была в коричневых обтягивающих леггинсах и белой толстовке с глубоким вырезом поверх синего укороченного топа.

Арни с удовольствием попозировал с фанатами, а затем поехал дальше.

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Документальная история "Арнольд" рассказывает о "многогранной жизни и карьере Арнольда Шварценеггера, от чемпиона по бодибилдингу до голливудской иконы и политика. Премьера сериала из трех частей состоялась 7 июня на сервисе потокового видео.

Арни встречается с Хизер с 2015 года. Со своей женой, Марией Шрайвер, актер развелся после 25 лет брака. Женщина узнала о его интрижке с домработницей Милдред Баэной, родившей ему сына Джозефа, и подала на развод, который завершился, спустя более 10 лет.

У пары есть четверо детей: дочери Кэтрин (33 года), Кристина (31 год) и сыновья Патрик (29 лет) и Кристофер (25 лет).

С внебрачным сыном у Шварценеггера теплые отношения. Он купил бывшей любовнице дом, оплатил учебу сына в университете, а сейчас помогает ему советами.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер получил престижную должность в Netflix и приехал на работу на танке.