25 июня 2023 года: Петра Солнцеворота — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя выносить из дома мусор и давать взаймы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Петра Константинопольского (Солнцеворота). Он был военным и однажды попал в плен. Тогда Петр попросил у Бога помощи в освобождении, пообещав, что пойдет в монастырь, если Господь ему поможет. Так и случилось — Петр был освобожден и сразу отправился на гору Афон, где прославлял Бога до конца своей жизни. Он прожил на горе более 50 лет и стал образцом для послушников в храмах. Солнцеворотом Петра в народе называют из-за того, что в эти дни солнце укорачивает свой ход — отныне дни становятся короче, а ночи длиннее.

Что нельзя делать 25 июня:

выносить из дома мусор;

давать взаймы;

сердиться на близких.

Народные приметы и поверья:

в лесу много белок – год будет дождливым;

роса и туман вечером — скоро будет хорошая погода;

высоко летают ласточки к дождю;

белые облака — может пойти град.

День ангела празднуют:

Арсений, Аркадий, Орест, Евгений, Анастасия.

Родились в этот день:

1903 год — Джордж Оруэлл, английский писатель, автор романов "1984" и "Скотный двор", известных своей социально-политической сатирой.

Также в этот день:

1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода;

1957 год — создают игрушку "летающая тарелка";

1991 год — принимают Закон Украины "О таможенном деле в Украине".