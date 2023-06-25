25 июня 2023 года: Петра Солнцеворота — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя выносить из дома мусор и давать взаймы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Петра Константинопольского (Солнцеворота). Он был военным и однажды попал в плен. Тогда Петр попросил у Бога помощи в освобождении, пообещав, что пойдет в монастырь, если Господь ему поможет. Так и случилось — Петр был освобожден и сразу отправился на гору Афон, где прославлял Бога до конца своей жизни. Он прожил на горе более 50 лет и стал образцом для послушников в храмах. Солнцеворотом Петра в народе называют из-за того, что в эти дни солнце укорачивает свой ход — отныне дни становятся короче, а ночи длиннее.
Что нельзя делать 25 июня:
- выносить из дома мусор;
- давать взаймы;
- сердиться на близких.
Народные приметы и поверья:
- в лесу много белок – год будет дождливым;
- роса и туман вечером — скоро будет хорошая погода;
- высоко летают ласточки к дождю;
- белые облака — может пойти град.
День ангела празднуют:
Арсений, Аркадий, Орест, Евгений, Анастасия.
Родились в этот день:
1903 год — Джордж Оруэлл, английский писатель, автор романов "1984" и "Скотный двор", известных своей социально-политической сатирой.
Также в этот день:
1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщает на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода;
1957 год — создают игрушку "летающая тарелка";
1991 год — принимают Закон Украины "О таможенном деле в Украине".