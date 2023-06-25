25 червня 2023 року: Петра Сонцеворота — чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна виносити з дому сміття й давати в борг.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Петра Константинопольського (Сонцеворота). Він був військовим і одного разу потрапив у полон. Тоді Петро попросив у Бога допомоги у звільненні, пообіцявши, що піде в монастир, якщо Господь йому допоможе. Так і сталося — Петро був звільнений і одразу вирушив на гору Афон, де прославляв Бога до кінця свого життя. Він прожив на горі понад 50 років і став взірцем для послушників у храмах. Сонцеворотом Петра в народі називають через те, що в ці дні сонце вкорочує свій хід — відтепер дні стають коротшими, а ночі довшими.
Чого не можна робити 25 червня:
- виносити з дому сміття;
- давати в борг;
- сердитися на близьких.
Народні прикмети й повір'я:
- у лісі багато білок — рік буде дощовим;
- роса й туман увечері — скоро погода покращиться;
- високо літають ластівки — до дощу;
- білі хмари — може піти град.
День ангела святкують:
Арсеній, Аркадій, Орест, Євген, Анастасія.
Народилися в цей день:
1903 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник, автор творів "1984" і "Колгосп тварин", відомих своєю соціально-політичною сатирою.
Також цього дня:
1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню та кисню;
1957 рік — створюють іграшку "літальна тарілка";
1991 рік — ухвалюють Закон України "Про митну справу в Україні".