Девушка Криштиану Роналду показала фигуру в белом бикини (фото)

Криштиану Роналду и его девушка проводят время с детьми на яхте у итальянского острова.

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Джорджина Родригес, невеста известного футболиста Криштиану Роналду, продемонстрировала фигуру в бикини во время семейного яхтенного дня на Сардинии. Об этом пишет Daily Mail.

38-летний футболист и 29-летняя красавица отлично проводили время вместе на роскошном судне. Джорджину засняли папарацци, когда она загорала в белом бикини на солнце.

Позже девушка надела сверху купальника короткое белое платье с ремешками и длинными рукавами. Звезда заколола свои темные локоны назад и предпочла остаться без макияжа. Тем временем Криштиану был в белых плавках.

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Напомним, Джорджина впервые встретила Роналду в 2016 году, когда работала в бутике Gucci в Мадриде. Они сообщили о своем романе уже на следующий год. И сейчас воспитывают пять детей: двоих общих и троих от предыдущих отношений Роналду.

Сейчас Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети живут в Саудовской Аравии, так как футболист заключил очень выгодный контракт с местным футбольным клубом.

Ранее Фокус писал, что Джорджина Родригес вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в золотом платье.